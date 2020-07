PENETRANTE DE L’AUTOROUTE EST–OUEST : Farouk Chiali inaugure officiellement le tronçon de Mostaganem

Dans le cadre de sa visite ministérielle, ayant pour objet l’inspection des projets de son secteur lancés à Mostaganem, le Ministre a inauguré le tronçon de la wilaya de Mostaganem de la pénétrante de l’autoroute Est–ouest, après l’achèvement des travaux des 18 kilomètres restant, reliant le port de Mostaganem à la zone de Sidi Khattab dans la wilaya de Relizane. Signalons, dans ce contexte, que le tronçon de Relizane est en cours de réalisation. La délégation ministérielle s’est ensuite dirigée vers la station balnéaire de la Salamandre où M. Farouk Chiali a lancé la mise en œuvre du couloir de loisirs d’une distance de 400 mètres dont la réalisation s’inscrit dans le cadre de la politique du secteur des travaux publics pour la protection du littoral. Toujours à la Salamandre, il a inspecté le centre de contrôle et de maintenance du tramway de Mostaganem, un point qui figure dans le programme de sa visite ministérielle. Sur ce chapitre, M. Farouk s’est enquis de l’avancement des travaux du tramway. Dans la commune de Fornaka, le ministre a procédé à la mise en œuvre de la route communale du douar Louza après sa réhabilitation. Distante d’ 1,7 kilomètre, elle a un grand rôle à jouer dans le cadre de la connexion entre les zones d’ombre et chefs- lieux des communes, selon le programme de développement initié par le président de la République. Poursuivant sa visite à la wilaya, le ministre a également procédé à la mise en œuvre d’un autre chemin communal d’une distance de 1, 6 kilomètre reliant les douars Slamnia et Souabria dépendants de la commune de Ain Sidi Cherif. Des projets réalisés dans le cadre du rapprochement des zones d’ombres à la vie urbaine.