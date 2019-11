PENETRANTE AUTOROUTIERE A OUED EL-KHEIR : Les habitants demandent la réalisation d’une passerelle

Les habitants de la localité de Oued E-Kheir, où la route nationale relie leur localité à l’Autoroute Est-Ouest , se situant au niveau de leur région, trouvent des difficultés pour traverser la route , en se rendant à leurs terres . Ce projet a permis de conférer une meilleure fluidité et une plus grande sécurité aux usagers de cette route, laquelle est caractérisée par l’afflux de véhicules à la circulation, constituant un danger mortel et permanant pour les piétons. Ces locataires ont sollicité les responsables à réaliser une passerelle pour pouvoir circuler en toute sécurité , et travailler dans leurs champs agricoles, aller à l’école…. pour ainsi dire vaquer à leurs besoins.. Pour ce faire, le P/APC de ladite commune a indiqué qu’une étude est programmée pour la réalisation d’une passerelle, prévue pour le début de la prochaine année. Il y’a lieu de signaler que les travaux de réalisation de passerelles pour piétons à travers les communes de Mostaganem et Benabdelmalek Ramdane, plus précisément au niveau des quartiers, Mont Plaisir , et Kharouba , ont atteint un pourcentage très avancé car leur objectif est de limiter les accidents de la route qui ont été souvent la cause de plusieurs drames routiers particulièrement au cours de la saison estivale. Rappelons que les mêmes services ont programmé plusieurs autres opérations d’aménagement au niveau de plusieurs routes et ronds-points.