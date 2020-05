PECHERIE D'ORAN : Saisie de 220 kg de poissons impropre à la consommation

Depuis ce début du mois sacré de ramadhan , l'on enregistre au niveau des terrasses des restaurants de la pêcherie d'Oran qui se sont transformés en lieu de commerce du poisson varié dont une abondance des produits halieutique est constatée en ces lieux, sauf que cela ne s’est pas impacté sur le prix du poisson qui reste le met de luxe en ce mois de ramadan. Il y a abondance de poisson sur le marché, mais il y a de moins en moins de preneurs, à cause de l’impact économique de la pandémie et du confinement sur les ménages. Le poisson qui ne trouve pas preneur est ainsi remis à la vente le lendemain au niveau de la pêcherie par des poissonniers véreux. Jeudi lors d'une opération de contrôle d’envergure bien menée au niveau du port de pêche decm la pêcherie d'Oran), par les éléments de la 7ème sûreté urbaine territorialement compétente en étroite collaboration avec les agents de la police de l’urbanisme et de la protection de l’environnement (PUPE), et de la délégation d'hygiène communale de Sidi el houari. Cette opération s’est soldée par la saisie de plus de 61 Kg de poisson impropre à la consommation. Les policiers ont enregistrés plusieurs infractions contre le contrevenant dont l’absence des conditions d’hygiène et la vente de produits impropres à la consommation et défaut du registre du commerce. Toujours dans le même élan, les éléments du service d’hygiène de la délégation communale Sid El Houari, ont poursuivi l’opération de contrôle et d’inspection des poissonniers de la pêcherie et du secteur , ont fini par saisir 150 kg de poisson impropre à la consommation, rapporte la cellule de communication de la wilaya sur sa page face book. Le poisson saisi d’une grande variété, a été détruit.