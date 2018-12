PECHE ET RESSOURCES HALIEUTIQUES : Lancement d’une enquête nationale sur la caractérisation

L’enquête nationale sur la caractérisation socio économique de l’activité de la pêche en Algérie notamment la pêche artisanale avec les professionnels a été lancée officiellement par le directeur de la wilaya, M. Toufik Rahmani en présence des professionnels de la pêche ,des représentants de la chambre, et des membres de l’APW de l’activité de la pêche et des armateurs au niveau du port de pêche de la salamandre dans la matinée du dimanche 23 décembre 2018 . En effet, cette enquête s’opère au niveau des ports de la Salamandre et de Sidi Lakhdar dans la wilaya de Mostaganem laquelle touchera 165 professionnels modèles dont 46 mécaniciens, 52 patrons et 67 marins avec les armateurs et les propriétaires de barques de pêche . Cette initiative, s’inscrit dans le cadre du travail qu’a organisé le ministère de la pêche et des ressources halieutiques avec l’Union Européenne pour connaitre la réalité du professionnel dans le domaine de la pêche. Cette opération s’effectue au niveau national et elle touchera plus de 14 wilayas du littoral avec plus de 3000 pêcheurs et plus de 36 ports de pêche au niveau national. Cependant, elle a pour objet de collecter les informations notamment : situation professionnelle, instruction et formation, aspects technico économiques, rentabilité et rémunérations, aspect organisationnel et relationnel, circuits de commercialisation et organisation du marché de poisson, charges et revenus et gestion et durabilité de la ressource. Il a été prévu une sortie dans la matinée du lundi 24 décembre 2018, des cadres de la pêche et des ressources halieutiques avec le wali, M. Mohamed Abdenour Rebhi au port de pêche de Sidi Lakhdar pour voir les conditions dans lesquelles se déroule l’enquête en question. L’objectif est d’avoir des données réelles et précises autour de la profession de pêcheur, collecter des informations sur le pêcheur, élaborer et calcul d’indicateurs socio économiques et technico économiques, contribuer à l’amélioration de la situation socio économique des gens de mer, identifier les problèmes et les attentes des marins de pêcheurs, prendre en compte les préoccupations et les intérêts des pêcheurs au niveau local et élaborer une stratégie basée sur les données et des informations vérifiées dans la réalité.