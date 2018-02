PDG DE SONATRACH, OULD KADDOUR: ExxonMobil veut s’implanter en Algérie

La major américaine, ExxonMobil, première compagnie pétrolière mondiale, envisage de s’implanter en Algérie et de développer des projets en commun avec Sonatrach, a annoncé le PDG du groupe pétro-gazier algérien, Abdelmoumen Ould Kaddour. Dans un entretien accordé à l’APS au terme de sa visite de trois jours à Houston, le patron de Sonatrach a fait savoir qu’ExxonMobil était «extrêmement intéressée» par l’investissement en Algérie. Ould Kaddour, qui venait de participer au deuxième forum algéro-américain sur l’énergie, a qualifié ses multiples rencontres avec des dirigeants de compagnies pétrolières américaines, notamment ExxonMobil et Anadarko, de «positives». «Nous avons tenu une réunion très positive avec les dirigeants d’ExxonMobil qui sont extrêmement intéressés de venir en Algérie», a-t-il indiqué. La major américaine et Sonatrach se sont donnés rendez-vous fin mars prochain pour approfondir les discussions sur cette implantation. Le groupe Anadarko, présent en Algérie depuis plusieurs années, a quant à lui, émis le souhait d’augmenter ses investissements dans le pays. Le premier producteur de brut en Algérie parmi les partenaires de Sonatrach est en quête de nouvelles opportunités, selon M. Ould Kaddour. «Le forum a été très positif du fait d’avoir des compagnies, de cette taille et de cette qualité, intéressées» par l'Algérie, a-t-il souligné. Ces intentions d’investissements marquent un regain d’intérêt pour le domaine minier algérien qui a souffert ces dernières années d’un problème d’attractivité et dont les conséquences étaient apparentes dans les maigres résultats des appels d’offres pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures lancés par le secteur de l’énergie depuis 2008.