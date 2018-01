« PAYS DE M… » : DONALD TRUMP INSULTE LES PAYS AFRICAINS : Un président raciste

Le président des États-Unis Donald Trump s’est emporté jeudi lors d’une réunion avec des parlementaires à la Maison Blanche sur l’immigration qualifiant, selon le Washington Post, plusieurs nations africaines ainsi qu’Haïti de « pays de m… ». Le milliardaire républicain recevait dans le Bureau ovale plusieurs sénateurs, dont le républicain Lindsey Graham et le démocrate Richard Durbin, pour évoquer un projet bipartisan proposant de limiter le regroupement familial et de restreindre l’accès à la loterie pour la carte verte. En échange, l’accord permettrait d’éviter l’expulsion de milliers de jeunes, souvent arrivés enfants aux États-Unis. Selon des participants à ladite réunion cités par le Washington Post, le président américain faisait référence aux ressortissants des pays africains, d’Haïti et du Salvador. Selon Washington Post, la réunion portait sur la révision des lois migratoires en vigueur aux États-Unis, dont la loterie des cartes vertes pour laquelle sont éligibles la plupart des pays du continent africain dont l’Algérie. De son côté, la maison blanche n’a pas démenti les propos accordés au président américain par le Washington Post. « Certaines personnalités politiques à Washington choisissent de se battre pour des pays étrangers, mais le président Trump se battra toujours pour le peuple américain » a ainsi déclaré la présidence américaine dans un communiqué. Selon la même source, le président des USA faisait référence à des pays d'Afrique ainsi qu'à Haïti et au Salvador, expliquant que les Etats-Unis devraient plutôt accueillir des ressortissants de la Norvège, dont il a rencontré la Première ministre la veille. "Pourquoi avons-nous besoin de plus d’Haïtiens ?", s’est interrogé le président.