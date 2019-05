PATRIMOINE FORESTIER : Le bradage se poursuit à Mostaganem

Finalement, certains opportunistes n’hésitent point à brader le patrimoine forestier, en abattant les arbres qui se dressent devant eux, pour s’accaparer quelques mètres de plus. D’autres ne se gênent point pour ériger des habitations en dur, sous le prétexte du développement du tourisme populaire en milieu forestier. Ainsi , le massif forestier de la région ‘’est’’ de la wilaya semble être le plus ciblé par ce bradage, de par sa situation si proche du littoral où des habitations tendent à pousser comme des champignons en plein milieu forestier de proximité du phare ) , du Kaf Lasfar, de Petit-Port, d’Abdelmalek Ramdane. Malgré les fermes instructions du wali et de la conservation des forêts, tendant à la protection du domaine forestier, certaines personnes font la sourde oreille et outrepassent ces mesures, et n’épargnent point le moindre bout de parcelle forestière pour se livrer à des constructions.