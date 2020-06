PATIENTS INFECTES PAR LA COVID-19 : Réduction de la durée d’hospitalisation à 5 jours

Lors du conseil des ministres, présidé par le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a fait savoir que son département a adopté une nouvelle stratégie concernant l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. Le Conseil des ministres a suivi l’intervention du ministre de la Santé, qui évoqué l’évolution de la situation sanitaire dans le pays, sous tous ses aspects, à la lumière de la recrudescence de la pandémie à l’échelle mondiale. Il a expliqué que face à la hausse des cas de Covid-19, le ministère à adopter, depuis le 10 juin en cours, une nouvelle stratégie basée, dans un premier temps, sur la réduction de la durée d’hospitalisation des patients à cinq (5) jours et la détermination, dans un second cas, des cas nécessitant une plus longue hospitalisation en fonction du degré de gravité et de complexité, en soumettant les cas asymptomatiques à un suivi médical en dehors de l’hôpital.