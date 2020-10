PASSAGE DU GAZ ALGERIEN VERS L’EUROPE : Baisse des recettes fiscales tunisiennes

Les recettes fiscales de la Tunisie issues du passage du gaz algérien ont considérablement diminué ces derniers mois en raison de l’épidémie de virus Corona, a rapporté le quotidien arabophone El Khabar qui cite un rapport de l’Observatoire national tunisien de l’énergie et des mines. Cette baisse s’explique, selon la même source, par l’épidémie qui a frappé l’Europe, en particulier l’Italie, et qui a eu un fort impact sur la demande d’énergie et, par conséquent, sur la quantité de gaz qui passe de l’Algérie à l’Italie via la Tunisie. Toutefois, une légère amélioration a été observée au cours des mois de juillet et août 2020, comme l’indique le dernier rapport mensuel de l’observatoire sur l’état de l’énergie en Tunisie, puisque «les achats de gaz algériens ont diminué de 6% entre les huit premiers mois de 2019 et les huit premiers mois de 2020, pour se situer au niveau de 2010. Cela est dû au ralentissement économique après les mesures de confinement, explique le même média. Le rapport indique que les achats ont diminué de façon cumulative en avril pour la première fois en 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus. Il a ajouté que « même si les quantités importées avaient précédemment augmenté, les taux ont commencé à baisser à partir de février 2020 ». Et donc, les achats sont passés d’une augmentation de 12% en janvier 2020 à 10% fin février, à 5% fin mars 2020, puis ont diminué de 7% fin avril et 5%, respectivement fin mai et fin juin 2020, précise la même source. La baisse s’est poursuivie à 7% fin juillet et 6% fin juillet. En plus, les achats au cours du mois d’août 2020, par rapport à août 2019, ont diminué de 4%, précise le rapport du même organisme tunisien.