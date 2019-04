PARTIS DE L'OPPOSITION : Appel à une rencontre nationale pour trouver une solution

Les participants à la neuvième (9e) rencontre de concertation des "Forces du changement en faveur du choix du peuple" regroupant des partis de l'opposition, des syndicats et des personnalités nationales ont appelé à l'organisation d'une "rencontre nationale" afin de trouver une solution à la crise politique que traverse le pays. L'accent a été mis lors de cette rencontre sur la nécessité de "former une commission qui se chargera d'organiser une rencontre nationale des Forces du changement qui soit ouverte à tous les acteurs de la société, à l'exception des parties ayant été à l'origine de la crise actuelle, et ce afin de rechercher une solution qui puisse répondre aux revendications pacifiques du peuple", lit-on dans un communiqué sanctionnant la rencontre. Se disant ouverts à toute initiative pouvant contribuer à satisfaire les revendications populaires, les participants à cette rencontre ont réitéré leur attachement au dialogue en tant que principe à même de trouver une issue à cette situation.