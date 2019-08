PARTIS DE L’EX-ALLIANCE PRESIDENTIELLE : Appel à la dissolution du FLN et du RND

« Les partis de l’allégeance représentent la contre-révolution et doivent inévitablement être dissous », a estimé, ce samedi 3 août 2019, l’avocat et défenseur des droit de l’Homme, Me Mokrane Ait Larbi. « Il existe sans doute au sein des partis de l’allégeance des militants et des cadres intègres qui œuvrent pour la démocratie et les libertés, mais les états-majors de ces partis ont soutenu le clan de la corruption pour servir leurs intérêts privés. Ces faits sont établis par les poursuites judiciaires engagées contre les chefs de ces partis et qui pourraient éclabousser d’autres responsables », a-t-il expliqué dans une déclaration publiée sur sa page Facebook. « Voilà 24 vendredis que le peuple revendique la lutte contre la corruption et le départ du système pour construire l’Algérie nouvelle », a souligné l’avocat, estimant que « les dernières déclarations en faveur du rejet de tout préalable au dialogue démontrent que les revendications populaires ne pourront pas être satisfaites sans la dissolution de ces partis et permettre à leurs militants intègres de créer de nouveaux partis qui contribueront à l’édifice de la nouvelle Algérie. » Il a rappelé que « des partis issus du pouvoir ont été dissous sous la pression populaire dans plusieurs pays tels que la Tunisie, l’Egypte, et l’Irak après la chute du régime de Ben Ali, Moubarek et Saddam. En Europe de l’Est, des partis sont tombés après l’effondrement du communisme et la chute du Mur de Berlin. » « En Algérie, les partis de l’allégeance véhiculent aujourd’hui la contre-révolution et menacent même l’avenir de la démocratie en entravant les revendications de la révolution pacifique », a-t-il déclaré. Il a estimé qu' »il devient nécessaire à mon avis de les dissoudre par décret ou par décision de justice, et de récupérer leurs biens qui sont des biens de l’Etat afin de mettre tous les partis sur un pied d’égalité, donner un sens à la compétition partisane et permettre enfin au peuple, les conditions réunies, de choisir ses représentants en toute souveraineté, loin de la fraude et l’argent sale. »