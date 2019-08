PARTI TAJ : La succession de Amar Ghoul reportée

Le suspense se poursuit toujours autour de la succession d’Amar Ghoul au Tajamoû Amal Jazaïr (TAJ). Les membres du Conseil national du parti étaient appelés, ce samedi, à se réunir en session extraordinaire pour désigner un nouveau président, en remplacement à Amar Ghoul, incarcéré pour des faits de corruption. Toutefois, le Bureau politique a décidé de reporter cette réunion après la fête de l’Aïd, c’est-à-dire après le 11 août, sans cependant fixer de date précise, ont affirmé des sources intérieures au parti. Depuis que le nom de Ghoul est cité avant d’être visé par une procédure judiciaire pour des affaires de corruption et de dilapidation de deniers publics, précédées par la levée de son immunité parlementaire, des candidats se sont bousculés devant le portillon du parti dans le but d’assurer la succession à la tête du parti. Il s’agit de Tahar Chaoui, Abdelhalim Abdelouahab et Fatma Zohra Zerouati, l’actuelle ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables.Pour le premier, candidat favori, Abdelouahab a été désigné, vendredi dernier, au poste de président intérimaire de TAJ par les membres du Bureau politique, et ce, pour une période ne dépassant pas les trois mois. Ce membre du Bureau politique et également directeur de cabinet de l’ex-président du parti, a eu déjà l’accord de la majorité des 21 membres du BP, après qu’une partie d’eux s’est élevée pour contester l’ancien président du parti. Afin de préserver «l’intérêt du parti» dans le contexte particulier que traverse le pays depuis le 22 février dernier, le Bureau politique s’est réuni, la semaine dernière, en session extraordinaire, sous la présidence de Rabah Benmira en sa qualité de membre le plus âgé, selon les statuts du parti.