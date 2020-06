PARTI RND : Les résultats du Congrès validés par l’Intérieur

Le ministère de l’intérieur et des collectivités locales vient d’adresser une correspondance à Tayeb Zitouni dans laquelle il lui certifie la «régularité» et la «légalité» des décision adoptées lors du congrès du RND tenu le 28 mai dernier, au Centre international des Conférences (CIC) notamment sa désignation en tant que nouveau Secrétaire Général. Dans ce document signé par le Secrétaire général de l’intérieur, le ministère de l’intérieur souligne qu’après une «étude approfondie des dispositions statutaires et celles de la loi organique n°12- 04 daté du 12 janvier 2012 relative aux partis politique, j’ai l’honneur de vous informer de l’agrément des résultats adoptés lors de ce congrès». Suite à quoi Tayeb Zitouni a rendu public, aujourd’hui jeudi, un communiqué dans lequel il souligne le feu vert que vient de lui accorder le ministère de l’intérieur en sa qualité de nouveau patron du RND.