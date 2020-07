PARTI RND : Le travail collectif pour préserver la stabilité du parti

Le secrétaire général (SG) du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni a mis l’accent, à l’issue de la cérémonie d’installation des membres du Bureau national, sur la nécessité d’œuvrer collectivement pour réaliser la cohésion et préserver la stabilité du parti, a indiqué jeudi un communiqué de cette formation politique. Soulignant la nécessité d’œuvrer collectivement pour réaliser la cohésion et l’organisation escomptées et préserver la stabilité des structures du parti, le SG du RND a mis en avant le rôle politique du Bureau national auquel il est demandé "de mettre en place des politiques dans tous les domaines dont l’identité, la mémoire et la démarche intellectuelle du parti". La formation politique a salué, sur un autre registre, les efforts déployés par le Gouvernement pour le suivi des retombées de la Covid-19, et la mobilisation des équipements médicaux nécessaire pour juguler l’expansion de la pandémie, appelant les citoyens à faire montre de responsabilité et de respect des mesures du confinement. Par ailleurs, le parti a mis en exergue le rôle de l’Armée nationale populaire (ANP) dans la protection des biens et des personnes, la préservation de la stabilité du pays et la lutte contre les fléaux sociaux, précise la même source. Le Bureau national a tenu à évoquer la contribution du parti à l’enrichissement du projet de la révision constitutionnelle, par le lancement d’une large consultation de sa base militante à travers le territoire national, et la cristallisation des propositions relatives au travail entrepris par la commission des experts du RND. Outre l’installation des membres du Bureau et la répartition des tâches, l’ordre du jour de la réunion du Bureau national du RND a prévu l’installation d’un groupe de travail chargé d’élaborer une instruction portant restructuration du parti à l’intérieur du pays et à l’étranger, a conclu le communiqué.