PARTI POLITIQUE : Saïd Saadi se retire du RCD

Saïd Saadi, fondateur et figure emblématique du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), a annoncé, dans un discours prononcé hier à l’ouverture du 5ème congrès de cette formation politique, son retrait définitif du parti. Saïd Saadi a affirmé qu’il sera « engagé dans d’autres registres et sur d’autres terrains ». « Mais je partagerai toujours avec vous nos postulats éthiques et j’honorerai comme au premier jour nos professions de foi », a-t-il indiqué. Le docteur Sadi était, rappelons-le, à la tête du RCD depuis sa création en 1989. Il avait décidé en mars 2012, de ne plus briguer la présidence du parti, devenant ainsi un simple militant. Avec son retrait définitif, une page se tourne pour cette formation politique, qui doit désormais exister sans son leader historique.