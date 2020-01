PARTI POLITIQUE : Le Colonel Larbi Chérif annonce la création d’un nouveau parti

Le colonel à la retraite et analyste politique, Abdelhamid Larbi Chérif a annoncé la création d’un nouveau parti politique : « L’Alliance des forces nationales pour l’Algérie nouvelle », selon ce que rapporte le quotidien, le Soir d’Algérie. En effet, Abdelhamid Larbi Chérif et autres membres fondateurs du parti comptaient déposer un dossier exhaustif auprès des services du ministère de l’Intérieur jeudi dernier. Selon Larbi Chérif, « il s’agit d’une initiative d’un certain nombre d’activistes du mouvement populaire, le Hirak, notamment issus du mouvement associatif parmi lequel on compte de nombreuses organisations estudiantines. De nombreux enseignants ou professeurs d’université aussi sont, entre autres franges, derrière cette initiative qui consiste à fédérer toutes les forces nationalistes autour de ce projet d’un parti politique ». A propos de la composition du parti, il affirme : « nous sommes quasiment présents sur les quarante-huit wilayas et, au niveau de plusieurs d’entre elles, le mouvement est même structuré dans plusieurs communes ». Il ajoute « nous sommes tout à fait prêts à tenir, immédiatement, nos assises, aussitôt obtenu le quitus nécessaire du ministère de l’Intérieur ».