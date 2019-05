PARTI JIL JADID : Sofiane Djilali appelle à des négociations directes avec l’armée

Sofiane Djilali, président du parti Jil Jadid, a appelé ce mardi 7 mai à négocier avec le « véritable détenteur du pouvoir », à savoir l’état-major de l’armée. « Il faut aller vers des négociations avec le véritable détenteur du pouvoir. Tout le monde sait que le pouvoir a été transféré de la présidence de la République vers l’état-major de l’armée », a affirmé Sofiane Djilali dans un entretien accordé à la radio nationale Chaîne III. « Tout le monde sait pour des raisons historiques que l’armée reste un acteur essentiel surtout dans les moments de crise dans le pays. Il faut travailler avec le réel et pas sous couverture avec des fuites et des positions toujours embrouillées », a-t-il ajouté. « Toutes les semaines le chef d’état-major vient discuter avec les militaires en présence de tous les téléspectateurs algériens. Il vient donner les consignes. Donc autant aller franchement », a préconisé le président de Jil Jadid. « Nul n’est dupe, tout le monde sait que le centre de décision est au niveau de l’armée. Qu’il se fasse accompagner de personnalités qui relèvent de la présidence, cela peut se faire, mais essentiellement le centre de gravité du pouvoir est au niveau de l’armée et c’est là qu’il faut discuter », a-t-il estimé en outre. Pour Sofiane Djilali, l’unique sortie de crise consisterait à « organiser une phase de transition qui soit assez courte pour permettre une mise en place des conditions idoines pour aller vers des élections et légitimer de nouveau un président de la République qui pourra lui par la suite entamer les réformes dont a besoin le pays ».