PARTI FRONT EL-MOUSTAQBAL : Belaïd appelle à former un front pour conforter l'unité

Le président du Front El-Moustaqbal, Abdelaziz Belaïd a appelé vendredi à Alger à "l'intensification" des efforts avec les différentes forces actives dans la société pour former un front national à même de conforter l'unité nationale et de réaliser le développement durable. Dans son allocution aux travaux de la 2e session ordinaire du conseil national et au 8e anniversaire de création de son parti, M. Belaïd a souligné l'impératif de recourir au dialogue constructif et sérieux, en bannissant les conflits partisans et idéologiques pour former un front national actif à même de contribuer au renforcement de l'unité nationale, à la réalisation du développement durable et à la construction d'une Algérie nouvelle". Il a affirmé que sa formation "réaffirme son soutien et sa participation au processus de réformes globales prônées par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour préserver la sécurité et la stabilité du pays", notant qu'une commission a été créée à cet effet au sein du parti, composée d'experts de haut niveau pour préparer le document renfermant les propositions relatives à l'amendement de la Constitution devant être soumis au Conseil national du parti pour débat et enrichissement". Belaid a mis l'accent sur l'impératif de "renforcer l'action commune avec toutes les instances concernées et la société civile" pour "une bonne prise en charge de la situation sociale difficile que traverse la pays, en adoptant la démarche du gouvernement visant à aplanir les difficultés et lutter contre le chômage, la pauvreté et la corruption".