PARTI FLN : Réunion du Comité central mardi

La réunion du comité central aura lieu mardi 23 avril. Et c’est Djamel Ould Abbes, qui occupe toujours officiellement le poste de secrétaire général du FLN, qui va la présider. Dans un courrier adressé, mercredi 17 février, au wali d’Alger, Ould Abbes demande l’autorisation pour tenir la réunion au centre international des congrès à Staoueli. Selon des informations, cette décision est le fruit d’un accord entre Djamel Ould Abbes et les contestataires du comité central. L’objectif de cette manœuvre est d’écarter Moad Bouchareb et sa coordination de la tête du parti, ouvrant ainsi la voie à son éviction de la présidence de l’APN. Une fois Bouchareb écarté du FLN, il n’aura plus de couverture politique à l’APN et perdra de fait le soutien des députés FLN. Il sera alors démis de ses fonctions comme l’a été Bouhadja. Selon le même accord, Djamel Ould Abbes ne sera pas candidat au poste de secrétaire général du FLN.