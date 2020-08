PARTI FLN : Le SG invité à Moscou pour participer à un sommet

Le secrétaire général du FLN, Abou el-Fadel Baâdji s’est entretenu ce jeudi 6 août avec l’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev qui a rendu visite au parti, a annoncé la formation politique dans un communiqué. Lors de cette rencontre qui s’est tenue au siège du parti à Alger, le FLN a reçu une invitation pour participer à un sommet qui se tiendra en septembre à Moscou la capitale de la Russie, a précisé le communiqué repris par l’agence russe Sputnik. « Dans le cadre de son initiative pour rétablir ses réseaux de relations avec les partis politiques amis dans plusieurs pays, dont ceux de la Fédération de Russie, le FLN a reçu une invitation de la formation politique majoritaire au Parlement russe, Russie unie, pour participer à une rencontre le mois prochain avec tous les partis influents d’Afrique afin discuter des conséquences sociales et économiques de la pandémie du Covid-19 », a précisé le document. Selon le même communiqué, lors de cette même rencontre, l’ambassadeur de Russie à Alger et le secrétaire général du FLN ont abordé la coopération partisane et parlementaire, les relations bilatérales entre les deux pays, et les questions régionales et internationales, notamment la question palestinienne, le conflit au Sahara occidental, la crise libyenne et la lutte contre le terrorisme au Sahel, a précisé le communiqué, repris par l’agence russe Sputnik. Selon le même document, les deux hommes ont relevé que les échanges économiques et commerciaux en dehors de la coopération technico-militaire « n’étaient pas encore à la hauteur du dialogue politique entre Moscou et Alger dont les vues sont quasiment identiques dans beaucoup de dossiers ».