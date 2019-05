PARTI FLN : Ahmed Djemaï, élu secrétaire général

Le député Ahmed Djemai a été élu ce mardi au poste de secrétaire général du FLN, au terme d'une session extraordinaire du Comité central. Ahmed Djemai a été élu à la majorité relative, avec 220 voix devant Djamel Hamouda 126, Said Bouhadja 35 et Mustapha Mazouzi sur un nombre de 218 votants. Djemai a été élu plusieurs fois député à l'Assemblée populaire nationale (APN) pour la wilaya de Tébessa depuis 2002. Il a occupé le poste de vice-président de l'APN à trois reprises et a été également président du groupe parlementaire du FLN à la chambre basse du parlement. Homme d'affaires originaire de Tébessa, Djemai est titulaire d'une licence en gestion et d'un diplôme d'études supérieures (spécialité diplomatie).