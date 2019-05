PARTI FFS : La session extraordinaire du conseil national reportée

La prochaine session extraordinaire du conseil national du Front des forces socialistes (FFS) a été reportée au 17 mai prochain, a annoncé ce jeudi le premier secrétaire du parti, Hakim Belahcel dans un communiqué. « Je tiens à informer les membres du conseil national, l’ensemble des militants du FFS et l’opinion publique du report de la session extraordinaire de notre conseil national prévue initialement pour ce samedi 4 mai 2019 », a indiqué M. Belahcel, précisant que ce report est dicté par deux « impératifs majeurs », à savoir le délais qui lui a été imparti afin de mener les concertations nécessaires à la composition de son équipe du secrétariat national « en respectant l’esprit de rassemblement a été insuffisant ». « Puis, considérant qu’une session extraordinaire du conseil national, qui devrait se tenir dans un contexte politique national particulier et décisif, mériterait beaucoup plus de préparation et de meilleures conditions afin de la réussir », a-t-il ajouté.