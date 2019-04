PARTI DES TRAVAILLEURS : Hanoune plaide pour une Assemblée constituante

La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louisa Hanoune a affirmé, à Alger, que la seule issue à la crise politique que traverse le pays était « l’élection d’une assemblée constituante souveraine et l’ouverture d’une voie positive devant le Hirak populaire afin de consacrer et conforter l’unité du peuple ». « La gestion de la phase de transition passe par une assemblée nationale constituante souveraine, une solution idéale qui réponds à la volonté du peuple désireux de changer le système pour la refondation politique et institutionnelle et l’élaboration d’une nouvelle Constitution, issue d’un large débat à ouvrir au niveau national », a soutenu la SG du PT. Pour Mme Hanoune, il s’agit, en premier lieu, d’ancrer « les droits socio-économiques et culturels du peuple, tout en consolidant la propriété collective de la Nation et tous les acquis de la Révolution et de l’indépendance, de manière à conforter et consacrer l’unité et la cohésion du peuple ». Elle a estimé, dans le même contexte, que les travailleurs, les fonctionnaires et les syndicalistes « doivent veiller à assurer l’unité de l’action et par conséquent atteindre les objectifs escomptés du mouvement populaire », d’autant qu’ils constituent, a-t-elle dit, « la force d’organisation qui a toujours été victime du système »