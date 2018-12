PARTENARIAT ENTRE UNIVERSITE ET PRIVE : Signature d’une convention d’insertion professionnelle

Hier, l’hôtel AZ à Kharrouba à Mostaganem, une convention de partenariat ayant pour objectif le recrutement ainsi que la formation des étudiants durant la saison estivale a été signée entre les parties concernées. Cette convention est l’aboutissement d’une coopération entre l’université et le secteur privé, ayant pour but le développement d’une offre de formation dans une région où le secteur du tourisme existant est fortement implanté. Notons, que cet accord vise à ouvrir un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, en particulier le secteur du tourisme, durant les vacances d’été, où les étudiants pourront suivre des formations qui leur permettront d’acquérir des connaissances et apprendre tout ce qui est en relation avec le secteur touristique. Il s’agit en fait, d’une convention qui permet également aux étudiants une meilleure insertion socioprofessionnelle. Etaient présents à cette rencontre, les directeurs de l’hôtel en question, le secrétaire général, le directeur de l’université de Mostaganem et le directeur du CFPA.