PARTENARIAT ECONOMIQUE : L’ex-SNTA, louée aux Emiratis

Le conseil des participations de l’état, vient de donner son aval pour l’élargissement du partenariat industriel entre le groupe Madar (l’ex- société nationale des tabacs et allumettes) et le groupe émirati, une entreprise mixte dénommée ‘’United Tobacco Company’’, selon un communiqué publié, le lundi dernier par les services du gouvernement . A ce sujet, le departement du premier ministère a souligné que ce partenariat consiste en une location des installations et des licences de l’ex-SNTA. et ne porte point sur sa cession. Cette location se fera contre le paiement de 3,5 milliards de dinars par an , avec la modernisation des installations et des methodes de la société publique . Le communiqué précise également que l’United Tobacco Company est une entreprise mixte algero-émiratie,avec 59% d’actions algeriennes et 49% d’actions émiraties.