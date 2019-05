PARQUET GENERAL PRES LA COUR D’ALGER : Les dossiers de 12 personnalités remis à la Cour Suprême

Les personnalités concernées sont les deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que les ex-ministres Abdelghani Zaalane, Amar Tou, Boudjemaa Talai, Karim Djoudi, Amara Beyounes, Abdelkader Bouazghi, Amar Ghoul, Abdeslam Bouchouareb et les walis Abdelkader Zoukh et Mohamed Djamel Khenfar. Les douze sont poursuivis dans le « cadre d’enquêtes préliminaires effectuées par la gendarmerie concernant des faits à caractère pénal », précise un communiqué signé par Belkacem Zeghmati, nouveau procureur de la Cour d’Alger. La Cour suprême aurait déjà désigné un magistrat pour instruire ces affaires qui sont liées à leur gestion en tant que hauts responsables. Le transfert de ces dossiers à la Cour suprême est dû justement au fait qu’ils bénéficient, de par leurs fonctions antérieures, du privilège de juridiction. Ces anciens hauts responsables ont déjà été entendus par le tribunal de Sidi M’hamed il y a dix jours sur des faits directement liés aux enquêtes engagées sur les activités et les privilèges dont a bénéficié l’homme d’affaires Ali Haddad en matière de marchés publics et de facilitations de crédits bancaires.