PARLEMENT : Djemaï et Saker renoncent à leur immunité

Suite à la demande du ministre de la Justice relative à la levée de l’immunité parlementaire des députés Mrs Mohamed Djemaï, Berri Saker et Ismail Benhamadi, les deux premiers ont préféré renoncer volontairement à cette protection pendant que le dernier n’a toujours pas lâché l’affaire. Après que la demande du ministre de la justice, M.Belkacem Zeghmati, a été transmise à la commission des affaires juridiques et administratives de l’APN, cette dernière a convoqué les députés concernés. Pour éviter à ladite commission de passer par un scrutin à bulletins secrets pour les priver de leur immunité parlementaire, les deux députés Mohamed Djemaï et Berri Saker ont préféré de déposer, depuis lundi 09 septembre 2019, devant le bureau de l’APN, des demandes de levée d’immunité parlementaire volontaires pendant que le député Ismail Benhamadi n’a toujours pas abandonné.