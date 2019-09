PARLEMENT : Benhamadi poursuivi en justice

Le député du rassemblement national démocratique (RND) à l’Assemblée populaire nationale (APN) pour la wilaya de Bordj Bou Arreridj, M. Ismail Benhamadi, est poursuivi pour 3 chefs d’accusation. Selon le site d’information arabophone Ennahar Online qui rapporte plus d’information sur l’affaire, le député actionnaire et membre de la fratrie Benhamadi, qui possède plusieurs sociétés commerciales visées par une enquête judiciaire, est accusé d’avoir financé de façon occulte une campagne électorale, d’avoir commis des infractions liées à des activités commerciales et d’avoir utilisé son statut de membre du parlement pour obtenir des privilèges indus.