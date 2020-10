PARKINGS ANARCHIQUES : Arrestation de 114 personnes à Chlef

Quelque 114 personnes ont été arrêtées, depuis le début de l’année en cours, par les services de la sûreté de wilaya de Chlef pour des affaires de création de parkings sans autorisation, a indiqué, mardi, un communiqué de ce corps sécuritaire. Un total de 114 personnes ont été interpellées depuis le début de l’année en cours pour des affaires de création de parkings sans autorisation, au titre d'opérations visant à assurer la fluidité du trafic routier en milieu urbain, et à contrôler l’activité des surveillants de parkings, est-il signalé de même source. Ces arrestations, inscrites au titre des opérations d'organisation du trafic routier en milieu urbain et de lutte contre le phénomène des parkings anarchiques, ont été réalisées durant des patrouilles régulières au niveau des quartiers et artères principales du centre-ville, enregistrant un important flux de la population locale et des wilayas avoisinantes, a-t-on souligné. Une procédure judiciaire a été instruite contre à l'encontre des mis en cause dans cette affaire pour "création de parkings sans autorisation", est-il ajouté de même source.