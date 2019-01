PARKINGS A ORAN : Récupération de plus de 144 sites gérés illicitement

Une vraie cagnotte qui passe au nez et à la barbe des responsables de la commune d'Oran qui semblent, à présent, décidés à mettre un terme à cette pagaille. Selon un élu proche de la Commission de la circulation, un système de contrôle est sur le point d'être finalisé afin de « passer à l'action ». Dans ce contexte, l'APC d'Oran est en passe de mettre en place un dispositif adéquat qui lui permettra de recouvrir son dû. En effet, la commune prévoit la récupération de ses parkings pour les intégrer dans un processus à l'effet de renflouer les caisses de la municipalité. Notre interlocuteur a affirmé qu'il s'agit de parkings indûment gérés par des jeunes qui perçoivent les droits de stationnement au détriment du citoyen. « Les parkings doivent engendrer d'importantes entrées financières pour la commune », a déclaré notre interlocuteur, estimant qu'il est inconcevable que les mêmes parkings soient cédés à des prix symboliques. « Les parkings assurent des rentes mirifiques », s'est-il offusqué. Et d'ajouter : « les parkings d'Oran sont exploités gratuitement et anarchiquement. » La Commission technique pour la récupération des sites de stationnement gérés illicitement, vient de sillonner cinq secteurs urbains, a-t- on appris, hier, de sources proches de la commune. D’ores et déjà, près d'une cinquantaine de sites ont été recensés par les membres de la commission qui poursuivent leur opération de recensement. Un compte-rendu détaillé sur l'ensemble des sites proposés à la récupération, sera présenté au maire d'Oran, à l'issue de l'opération qui ciblera les 12 secteurs urbains. Il y a près d'un mois, une Commission communale a été mise en place par le maire d'Oran pour procéder au recensement des parkings gérés, anarchiquement, avant de procéder à leur récupération et leur intégration dans le patrimoine communal. Selon des élus de l'APC d'Oran, l'initiative fait suite à la proposition de la Commission des Transports de l'APC qui avait proposé, dernièrement, la récupération de 144 sites de stationnement exploités anarchiquement par des individus qui ne versent aucune contrepartie à la commune. L'objectif est de les transformer en parkings de stationnement dépendant, directement, des services de la commune. Cette proposition faite lors de l'exécutif communal, tenu dernièrement, intervient suite à une étude technique effectuée par les services des 12 délégations communales et qui avait permis de recenser 144 parkings de stationnement illicite.