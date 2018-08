PARKING SAUVAGE : Une personne tuée pour une ‘’place’’ à M’Sila !

Une place de parking peut coûter une vie humaine. À Ben Srour, dans la wilaya de M’sila, une altercation entre deux voisins autour d’une place de stationnement s’est transformée en un véritable drame. L’un des deux voisins a reproché à l’autre le mauvais stationnement de son véhicule, lui demandant de changer de place. Le second n’a pas apprécié. S’ensuivit alors un violent échange verbal entre les deux protagonistes, jusqu’à ce que le premier assène plusieurs coups de tourne vis à l’autre. La victime, la trentaine, a rendu l’âme sur le coup. Son corps a été transféré à la morgue de l’hôpital de M’sila. Le meurtrier, quant à lui, a été appréhendé par les forces de l’ordre arrivées sur place. Pour rappel, il y a quelques jours, un citoyen à Bejaïa a été envoyé dans le coma par un gardien de parking sauvage. Un père de famille a, par ailleurs, été tué de sang-froid, devant sa femme et ses enfants, dans un parking à Oran. Et la liste peut s’allonger indéfiniment. Alors à quand une reglementatation en bonne et due forme du parking qui ne cesse de faire tant de victimes !