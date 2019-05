PARIS (FRANCE) : 12e rassemblement d’Algériens pour le changement

Un douzième rassemblement d’Algériens a été organisé, ce dimanche à Paris, à travers lequel les manifestants veulent confirmer leur détermination pour un changement « pacifique » et « radical » en Algérie. Des centaines d’Algériens de Paris et de sa banlieue se sont donnés rendez-vous à Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris, au lieu de la place de la République aménagée pour le week-end en aire de jeux pour les enfants. Les personnes qui se sont déplacées sans le savoir à la place de la République étaient accueillies par un comité qui leur indiquait le nouveau lieu de la manifestation. La mobilisation est restée intacte, des membres de la communauté brandissant des drapeaux algériens et des pancartes portant des slogans identiques à ceux de leurs concitoyens lors des marches du vendredi à travers les wilayas.