PARIS : Anissa Boumediene porte plainte contre l’organe du MAK

La veuve de l’ex-président de la République feu Houari Boumediene a porté plainte contre le journal électronique proche du MAK, Tamurt.info devant la 17ème Chambre du Tribunal de Grande Instance siégeant au Palais de Justice de Paris pour diffamation. La première audience a eu lieu la semaine dernière et la plaidoirie est fixée par le juge pour le 1er juillet 2019. Madame Boumédiène reproche à Tamurt Info de l’avoir diffamée dans un article publié le 18 septembre 2017, intitulé Boumédiène possédait un compte dans une banque à New York. Selon elle, l’article contient des passages diffamatoires et mensongers à l’encontre du président Boumediène.