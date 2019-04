PARC D’EL ARSAA : Une campagne d’entretien par des jeunes de ‘’Mosta-Art’’

Dans le cadre des initiatives lancées par des jeunes un peu partout dans le pays appelant à protéger l’environnement et à entretenir le milieu naturel , afin d’ancrer l’esprit de civisme de la jeunesse algérienne, une large campagne d’entretien a été lancée samedi dernier par un groupe de jeunes nommé « Mosta-Art » au sein du parc d’El Arsaa . En effet, cette opération a été effectuée par un nombre important de jeunes volontaires lesquels ont opéré à dépoussiérer, nettoyer et assainir pour préserver l’environnement .Durant cette action , plusieurs déchets et autres détritus ont été ramassés. «Notre but à nous est d'éveiller les consciences et d'inculquer la mentalité du civisme puisque, en fin de compte, c'est de son cadre de vie qu'il s'agit», nous dira un volontaire. Tout en espérant que cette opération soit répétée à chaque fois que la cité a besoin d'un brin de toilette. Cette campagne se veut également une opportunité pour renouer avec les gestes de volontariat qui relèvent de la solidarité, de l'entraide, de la sociabilité et du civisme. Cependant, cette action a un rôle déterminant dans la sensibilisation des habitants pour s’accoutumer à la protection et préserver l’environnement. Parallèlement à cette action ,il y a lieu de rappeler dans ce même contexte, qu’une large campagne d’entretien a été lancée touchant plusieurs rues et quartiers de la wilaya de Mostaganem, où plusieurs jeunes doués et motivés ont entamé une opération d’aménagement et de revêtement des escaliers situés au niveau du quartier « Avenue Raynal » car ces derniers ont coloré et rénové les escaliers avec des dessins extraordinaires marquant le célèbre dessin animé « BOB L’éponge » C’est presque la mode depuis quelques semaines en Algérie. Plusieurs initiatives lancées par des jeunes un peu partout dans le pays appellent à nettoyer son environnement. Par ailleurs et dans ce même contexte, une vaste opération de nettoyage et de sensibilisation a été lancée durant cette semaine par plusieurs jeunes volontaires au niveau des plages de Sidi Mejdoub et Sablettes . Cette campagne a pour but de nettoyer des déchets composés de résidus et de matières solides bois et plastiques, A cela s’ajoute, des restes de cannettes, des boites et des bouteilles de boissons alcoolisées jonchant le sol à l’orée et à l’intérieur de la plage voire des centaines de contenants de boissons alcoolisées , en verre cassées éparpillées dans les parages ,. Cette campagne a aussi pour but de sensibiliser la population pour la protection de l’espace de la plage, dans un environnement propre dépourvu de déchets. Toutes les conditions ont été mobilisées en moyens matériels et humains pour cette campagne avec la participation de plusieurs jeunes volontaires et adhérents. Pour ce faire, les volontaires œuvrent pour la préservation de l’environnement en prévision de la saison d’été qui arrive à grands pas avec les estivants et les touristes locaux et étrangers.