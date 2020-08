PAR CRAINTE DU TREMBLEMENT DE TERRE : Des familles passent la nuit dehors à Mascara

Suite au tremblement de terre qui a touché la wilaya de Mila dans l'Est du pays, des familles mascariennes occupant des habitations précaires ont passé la nuit au clair de lune, craignant des secousses pouvant toucher la wilaya de Mascara. Larbi, occupant avec sa famille et cinq de ses voisins des pièces dans un vieux bâti à Khessibia dans la Commune de Mascara ont passé la nuit au clair de lune par crainte de voir les plafonds de leurs maisons déjà tenant à un fils, leur tomber sur la tête. Ces personnes lancent un SOS aux autorités de la daïra et de la wilaya de dépêcher une commission sur place pour voir dans quel état vivent nos familles et surtout nos enfants; 6 familles vivent le calvaire dans une habitation qui risque à tout moment de s'écrouler, alors qu’elle abrite 23 personnes sans les moindres commodités.