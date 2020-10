PANNE DANS LA CENTRALE ELECTRIQUE DE TRIPOLI : Sonelgaz dépêche 13 techniciens en Libye

La Société nationale d’Electricité et de Gaz (Sonelgaz) a dépêché jeudi soir une équipe de 13 techniciens de sa filiale SPE, à leur tête le premier responsable de la filiale, pour participer à la réparation d’une panne survenue dans la centrale électrique alimentant Tripoli, a rapporté l’agence officielle APS. « Nous allons dépêcher ce soir à Tripoli une équipe de 13 techniciens de la Société algérienne de production de l’électricité (SPE), à sa tête le p-dg de la filiale, pour faire le diagnostic de cette panne et évaluation de la situation de la centrale en vue de sa réparation », a déclaré hier à la presse Chahar Boulakhras en marge de la signature des traités d’une fusion/absorption des sociétés SKD (Sharikat Kahraba Koudiet Draouch) et SKT (Sharikat Kahraba Skikda), filiales de Sonelgaz. Cette action vient à la suite des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a reçu mercredi un appel téléphonique du président du Conseil présidentiel du Gouvernement d’entente nationale libyen (GNA), Faïz Serradj, lui demandant « une aide urgente visant à réparer une panne dans la centrale électrique alimentant Tripoli ». A cette demande, M. Tebboune a répondu favorablement et a instruit le ministre de l’Energie à l’effet de dépêcher, jeudi, une équipe technique de la Sonelgaz, dans la capitale de ce pays frère, selon un communiqué de la Présidence de la République.