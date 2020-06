PANIQUE A LA CITE DE L’EX-DNC (MASCARA) : Explosion de compteurs électriques dans un bâtiment

Le matin du 13 juin 2020, les habitants d’un bloc de bâtiment à la cité de l’ex DNC, ont été désarçonnés après que les placards abritant les compteurs électriques ont sauté puis pris feu. Un incident ayant obligé, les occupants des lieux à prendre la fuite, dont certains dans une tenue d’intérieur. Notons que les compteurs ont explosé assez forts provocant peur et crainte chez les habitants concernés. Alertés, les pompiers se sont rendus sur place dans les temps pour maitriser l’incendie et prendre en charge les occupants afin qu’ils rejoignent leurs domiciles sans aucune crainte. Un incendie qui a fait plus de peur que de mal.