PANIER DE RAMADHAN A MOSTAGANEM : Priorité absolue aux personnes recensées par la DASS

A l'occasion de sa dernière sortie dans la commune de Safsaf, relevant de la commune de Bouguirat, pour une visite d'inspection et de travail, le wali Abdessamie Saîdoune s'est prononcé sur les critères d'attribution de l'aide au panier de Ramadan 2020. Répondant à une question qui lui a été posée, par des citoyens et autres représentants de la communauté de la région, il a déclaré que les critères de son attribution cibleront, en priorité absolue les personnes enregistrées au niveau du dispositif de la direction de l'action sociale et de la solidarité (DASS) et qui seront les premiers à en bénéficier, a-t-on appris. A cet égard, il a cité toutes les personnes qui sont régulièrement inscrites au niveau de la DASS à l'instar de toutes les personnes handicapées, celles à besoins spécifiques, les personnes âgée, femmes divorcées, femmes au foyer sans ressources...etc. Il a précisé avec insistance que les personnes émargeant sur la liste de la DASS ont une priorité absolue dans l'aide qui sera accordée puis, viennent les autres cas.