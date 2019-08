PANEL DE DIALOGUE : Kamel Bouchama et Hadda Hazem claquent la porte

Il s’agit de l’ancien ministre de la jeunesse et des sports, Kamel Bouchama et de la directrice du journal arabophone Hazem. Le premier, faisant partie du comité des sages du panel de dialogue, il a justifié sa décision par « son refus » de voir cette instance dialoguer avec le FLN et le RND ainsi que tous les partis de l’ex-alliance. Cependant, les raisons qui ont motivé la démission de Kamel Bouchama sont nombreuses. Il a déclaré « avoir attendu vainement des mesures d’apaisement », estimant que « la démarche globale telle que menée actuellement nous conduira droit dans le mur ». Jeudi soir, il a écrit sur sa page Facebook : « J’ai lu certains commentaires me concernant pour ce qui est de ma présence éphémère au sein du panel de concertation et de dialogue. J’informe mes amis et mes relations que je n’en fais plus partie, après une décision que j’ai prise, en mon âme et conscience et pour des raisons que je développerai dans une correspondance qui suivra à savoir la décision de mon retrait de la commission consultative ¬ pour éviter toute interprétation malveillante. Dont acte. » Dans une déclaration au journal Liberté, Kamel Bouchama a étalé les véritables raisons qui l’ont poussé à quitter le panel. « Ils s’apprêtent à dialoguer avec les partis de l’alliance (FLN, RND, MPA, TAJ, NDLR) », a-t-il accusé, estimant qu' »on ne peut pas faire du neuf avec du vieux ». Quant à Mme Hadda Hazem, citée toujours par Liberté, elle a expliqué sa décision de quitter le panel pour des raisons personnelles. « Pour des raisons personnelles. Çà pesait lourd sur mes filles », a-t-elle dit, en précisant qu’elle a démissionné mercredi 21 août 2019, mais deux membres du panel, Ammar Belhimer et Slimane Benaïssa, l’ont dissuadée de le faire, avant d’aller voir jeudi 23 août le coordinateur du panel, Karim Younès, pour lui présenter sa démission mais « verbalement ».