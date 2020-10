PALUDISME : Plus de 400 nouveaux cas signalés à Tamanrasset

La maladie de paludisme continue de gagner de terrain dans les territoires de la wilaya de Tamanrasset, notamment durant les mois de septembre et octobre. 429 nouveaux cas de paludisme on été signalés ces derniers jours. Ces nouveaux cas s’ajoutent donc aux derniers chiffres avancés par le ministère de la santé, ce qui amène le bilan total à hauteur de 1347 cas, selon des informations rapportées par le quotidien Liberté. Pour sa part, le wali de Tamanrasset, Mustapha Guerriche, précise que « de janvier à août de l’année en cours, seulement 344 cas on été enregistrés à travers tout le territoire de la wilaya ». Il a également fait savoir que le suivi de l’évolution de l’épidémie de le Malaria s’étale sur 12 mois de l’année. Les chiffres on visiblement explosé durant les mois de septembre et d’octobre, ce qui est dû principalement aux fortes précipitations enregistrées dans les pays pourvoyeurs de ce parasite M. Guerriche a rassuré que commission médicale a été mise en place afin de sillonner les foyers épidémiques au niveau les frontières avec le Niger et le mali, pour une prise en charge optimale les éventuelles nouvelles contaminations à le Malaria.