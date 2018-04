PAIX ET SECURITE : L’Algérie à la 7ème place mondiale

L’Algérie obtient la première place en Afrique et la 7ème position au monde en matière de paix et de sécurité. Le classement, cité par l’Agence Ecofin, a accordé à l’Algérie une note de 90 points sur 100. Basée sur un indice issu d’un sondage réalisé auprès de 136 000 personnes dans 135 pays – dont 37 pays africains – dans le monde en 2016, l’étude a évalué le sentiment de sécurité des personnes et leurs expériences personnelles en matière de criminalité et d’application de la loi. Pour ce faire, un certain nombre d’informations sont collectées. Celles-ci concernent principalement: la confiance des populations en la police locale, le sentiment de sécurité en marchant seul la nuit dans la ville ou la région de résidence, les cas de vols subis par les personnes interrogées ou par leurs proches, ou encore les cas d’agression. Selon le même document, plus de six personnes sur dix dans le monde disent avoir confiance dans leur police locale (68%) et se sentir en sécurité lorsqu’elles marchent seules la nuit (64%). Une personne sur sept (14%) affirme avoir eu des biens volés durant l’année de référence de l’enquête et 6% disent avoir été agressées.