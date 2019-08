PAIEMENT MENSUEL DU LOYER : La nouvelle offre d’Al Salam Bank

Pratique unique sur le marché immobilier en Algérie, l’avance annuelle de la totalité du loyer pèse lourdement sur les locataires d’un appartement ou d’un local à usage commercial. Cette exigence, unique en son genre, est souvent très difficile à satisfaire pour de nombreuses familles, ce qui pousse la plupart des locataires à s’endetter. Nasser Heidar, directeur général de la banque Al Salam Bank Algéria, a annoncé le lancement d’un nouveau produit destiné aux fonctionnaires et aux commerçants, afin de payer les loyers pendant 12 mois ou plus, a rapporté ce mardi 6 août 2019 le site Ennaharonline. Cette nouvelle offre consiste en un crédit dit « Hallal » qui prendra en charge la totalité de la location. Le client pourra ainsi, verser la redevance à la banque mensuellement, à partir du troisième mois, selon M. Haider. Le directeur général de la banque a souligné que ce produit consiste à payer le loyer en une fois, 12 mois ou plus, en fonction des termes du contrat signé entre le client et le propriétaire de l’appartement. Sur un autre registre, M. Nasser Haider a déclaré que le manque de liquidité bancaire a entraîné une réduction des prêts automobiles parallèlement à un manque d’offre sur le marché national, ajoutant que la banque tient à répondre à toutes les demandes et dossiers déposés auprès d’elle, et que la priorité sera donnée aux clients ayant déjà payé la première tranche, selon le même média.