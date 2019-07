PAIEMENT DES FRAIS POUR VISAS : La liste des agences CPA agréées dévoilée

VFS Global chargé de la réception des demandes de visa pour la France à Alger, a informé les demandeurs, dans une note publiée sur son site web, que « dorénavant, le paiement des frais de service VFS Global s’effectuera uniquement dans les agences CPA (Crédit populaire algérien) agréées». La société a publié, ce mardi 30 juillet 2019, la liste des agences CPA agréées pour le paiement des frais de service, il s’agit de: Alger Centre – Les Halles 103, les Halles 104 et Tamanrasset 380. Alger Ouest – Boumendjel 115, Beo Mira 161, Ouled Fayet 136 et Sidi Abdallah 134. Alger Est – Mohammadia 160, Baraki 183, Sidi Moussa 145 et Riadh El Fath 185. Ghardaïa – Ghardaïa 113, Hassi Messaoud 165, Touggort 167, Laghouat 176 et Ouargla 316. Chlef – El Khemis 131 et El Attaf 179. Tizi Ouzou – Boumerdes 141, Lni 149, Draa El Mizen 187, Draa Ben Khedda 189, Sour El Ghozlane 191 et Lakhdaria 196. Blida – Kolea 107 et Ksar El Boukhari 169. Batna – El Oued 322. Sétif – Bordj Bou Arreridj 309. Bejaïa – Sidi Ahmed 157 et El Kseur 370″.