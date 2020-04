PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES : Les commissaires aux comptes demandent une suspension ‘’temporaire’’

Dans une lettre signée par son président du conseil national et adressée au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et au directeur générale de la CNAS, la chambre nationale des commissaires aux comptes sollicite ces deux instances à l’effet de suspendre temporairement le paiement des cotisations sociales. La lettre indique que la chambre a envoyé une demande sollicitant l’accompagnement des employeurs par le report légal des déclarations et la suspension temporaire du payement des cotisations patronales et ouvrières compte tenu de la situation que traverse actuellement le pays. « Il est porté à la connaissance des commissaires aux comptes inscrits au tableau, qu’une demande officielle vient d’être adressée par le Conseil National de la Chambre, à la direction générale de la CNAS et au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, sollicitant l’accompagnement des employeurs par le report légal des déclarations et la suspension temporaire du payement des cotisations sociales patronales et ouvrières compte tenu de la situation que traverse actuellement le pays et le confinement général des populations de toutes les wilayas. Nous renouvelons nos recommandations de respecter l’ensemble des mesures et consignes des autorités sanitaires décidées par le gouvernement et de prendre soins de vous-mêmes, de vos familles, de vos collaborateurs et de vos relations professionnelles. « Nous exprimons notre soutien à tous les professionnels et en particulier à ceux de la wilaya de Blida qui sont en confinement total depuis plusieurs semaines espérant que cette pandémie sera Éradiquée dans les meilleurs délais possibles. »