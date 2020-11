Ouyahia dit être innocent et injustement incarcéré !

Lors du procès en appel de l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout, qui s’est poursuivi au niveau de le chambre pénale de la cour d’Alger, l’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia a été auditionné. En effet, auditionné par visioconférence depuis son lieu d’incarcération à Béchar, Ahmed Ouyahia a refusé « l’accusation d’abus de fonction dans l’octroi des licences aux opérateurs dans le secteur de l’automobile ». L’ancien premier ministre s’est défendu et a nié « les accusations de fausses déclarations et de blanchiment d’argent retenues à son encontre », affirmant que « si son attention était de blanchir de l’argent, il ne l’aurait pas placé dans les banques publiques, mais il l’aurait transféré à l’étranger », selon des informations rapportées par le Soir d’Algérie. Concernant l’affaire de Tahkout, Ouyahia a indiqué qu’ « il n’avait pas aidé en lui accordant les avantages », soulignant qu’ « il avait travaillé dans la transparence et non dans les salons ou avec le téléphone ». L’ancien premier ministre, cité dans plusieurs affaires de corruption, dont la découverte de 30 milliards de dinars dans son compte, s’est dit « innocent » et « injustement incarcéré ».