Ouyahia au cimetière : Belhimer fustige Hayat TV

La couverture médiatique, notamment audiovisuelle, de l’enterrement de Me Laïfa Ouyahia, frère du prévenu Ahmed Ouyahia, a donné une image qui n’honore ni le métier de journaliste ni le peuple qu’on est censé servir, a souligné le ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, le Pr Ammar Belhimer. C’est hayat TV du journaliste Habet Hannachi qui a diffusé en boucle les images de Ahmed Ouyahia menotté aux funérailles de son frère. Dans une déclaration à l’APS, le Pr Belhimer a indiqué que «la couverture médiatique, notamment audiovisuelle, de l’enterrement de Me Laïfa Ouyahia, frère du prévenu Ahmed Ouyahia, a donné une image qui n’honore ni le métier de journaliste ni le peuple qu’on est censé servir, un peuple connu pour l’ancrage de ses valeurs de compassion devant la mort et de tolérance». «En effet, outre qu’elles consacrent le procédé indigne de l’humiliation, les images d’un ancien chef de gouvernement menottes aux poignets, éprouvé et abattu par la perte de son frère, exhibé dans un spectacle indigne, relèvent de l’indécence morale», a-t-il encore martelé.