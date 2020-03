Ouverture du procès de Abdelghani Hamel et ses deux fils

Le procès de l’ancien directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, s’est ouvert mercredi 11 mars au Tribunal de Sidi M’Hamed. Le procès a été reporté le 19 février dernier à la demande de la défense des accusés pour « consulter les documents du dossier de l’affaire ». La défense avait également sollicité la programmation du procès en « audience spéciale ». Abdelghani Hamel est mis en détention provisoire à la prison d’El-Harrache depuis le mois de juillet 2019 pour des affaires liées, notamment, au « détournement de foncier » et « d’enrichissement illicite ». Deux fils de l’ancien DGSN se trouvent aussi en détention préventive à la prison d’El-Harrach (Alger) pour la même affaire, alors que son épouse et sa fille ont été placées sous contrôle judiciaire. Parmi les témoins qui devaient se présenter au procès ; l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, les anciens walis de Chlef et d’Oran, respectivement Mohamed Ghazi et Abdelmalek Boudiaf, et l’ancien ministre des Travaux publics, Abdelghani Zaalane.