Ouverture de plusieurs enquêtes à Algérie Telecom

Le Président directeur général d’Algérie Telecom, Anouar Benabdelouahad, a adressé récemment des directives à ses subordonnés afin de lancer des enquêtes internes, et ce, pour lutter contre la corruption et la mauvaise gestion au sein de l’opérateur public. Selon des sources bien informées, le PDG d’Algérie Télécom a lancé de sérieuses mesures de gestion se caractérisant par l’établissement d’un ensemble de directives stipulant la suspension et la poursuite juridique de toutes personnes impliquées dans des affaires douteuses, définies par le favoritisme, la concession de marché et de projets d’une manière illégale. Ces derniers jours, Algérie Telecom a infligé de sévères coups à ceux qui pratiquent la corruption dans l’entreprise. Le PDG d’Algérie Télécom a ordonné l’ouverture des investigations de grande envergure à l’échelle nationale et au sein même de la direction générale. Ainsi, suite au dépôt de plaintes émises par Algérie Telecom au niveau des différents tribunaux, des poursuites judiciaires ont été enclenchées. Les affaires les plus conséquentes sont celles de la Direction Opérationnelle d’Algérie Telecom de la wilaya de Ghardaïa et de Tamanrasset où des cadres supérieurs ont été suspendus. Des sources ont affirmé que «Algérie Telecom est resté longtemps sous l’emprise des Lobbys qui ont poussé certains éléments de l’entreprise a pratiqué la corruption sur toutes les transactions économiques et administratives, causant ainsi de grands retards dans l’avancement d’importants projets stratégiques ». Toujours selon les mêmes sources, « le PDG d’Algérie Telecom entreprendra dans les prochains jours l’ouverture de plusieurs dossiers lourds au niveau des différentes directions opérationnelles ainsi qu’au niveau de la direction générale d’Algérie Telecom afin d’éradiquer ce genre de pratiques, qui permettaient à des entreprises de bénéficier de parts de marchés illégaux qui revenaient au profit de cadres qui vivent aujourd’hui leur dernière heure dans l’entreprise ». D’autres sources précisent que M. Benabdelouahad a effectivement l’intention d’entreprendre dans les prochains jours l’ouverture de plusieurs dossiers lourds au niveau de la direction générale d’Algérie Telecom, avec pour but d’éliminer la pratique illégale permettant à des entreprises de bénéficier de parts de marchés en échange de rétro commissions au profit de cadres de la compagnie.