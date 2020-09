Ould Abbès enfonce Saïd Bouteflika

Lors du procès lié aux législatives 2017 et l’élaboration des listes du FLN, l’ancien secrétaire de ce parti Djamel Ould Abbés a été entendu en tant que témoin par le tribunal Sidi M’hamed à Alger, rapporte une source médiatique. En effet, selon la même source, Ould Abbés a révélé que « À l’époque, l’assemblée générale du parti avait explosé. Je faisais l’objet de pressions énormes de la part de la îssaba ». « Lorsque l’affaire a éclaté, j’ai appelé Saïd Bouteflika, il m’a dit de ne pas m’inquiéter », a-t-il martelé. Quand le juge demande de savoir si on lui a imposé des listes, Ould Abbés indique qu’il y a eu la « création sur décision du président, d’une commission, installée au CIC à Club des Pins, présidée par Abdelmalek Sellal et composée par Tayeb Louh, Noureddine Bedoui et Mustapha Rahiel, chargée de traiter les listes ». Selon lui, « Tliba n’était pas dans la liste d’Annaba. Il n’était pas candidat. Saïd Bouteflika m’a appelé pour me demander de le mettre tête de liste ». Il déclare qu’il a subi de fortes pressions pour l’enlever, notamment de la part de Saïd Bouteflika. « Mais j’ai refusé de démissionner ».