Ould Abbès contaminé par le Covid

Deux anciens ministres se trouvent parmi le groupe de détenus atteints par le Covid-19, a rapporté hier le Soir d’Algérie. Il s’agit de Djamel Ould Abbès et Mohamed Ghazi, respectivement anciens ministres de la Santé et du Travail. L’identité de trois autres personnes contaminées était en revanche encore inconnue hier. Contactée pour en savoir plus, Me Ksentini, l’avocat de Djamel Ould Abbès, a confirmé la contamination de son client. «Nous avons effectivement appris la mauvaise nouvelle. Elle ne m’étonne pas outre mesure, car les prisons sont des espaces clos qui favorisent une circulation rapide du virus, surtout en ces moments où l’on observe une nette augmentation des cas un peu partout. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles nous avons appelé à plusieurs reprises à la mise en liberté provisoire des détenus en général. J’ai demandé à deux reprises la libération provisoire de mon client qui, je vous le rappelle, est âgé de 87 ans. Étant atteint de maladies chroniques, il craignait très fortement d’être atteint, malheureusement, c’est arrivé». Les informations que nous détenons font, par ailleurs, savoir que Djamel Ould Abbès et d’autres détenus atteints ont été transportés à l’hôpital Mustapha où ils ont été auscultés. Les médecins ont cependant jugé que leur présence en milieu hospitalier, en ces temps de grande affluence, n’était pas une bonne chose, et que l’état dans lequel se trouvent les concernés leur permettait de retourner en prison où ils ont été confinés à l’infirmerie et où ils suivent un traitement approprié. Sur le sujet, Me Ksentini ajoute que les détenus contaminés sont parfaitement pris en charge par le personnel médical qui les entoure. L’ancien ministre du Travail Mohamed Ghazi, condamné à dix ans de prison dans l’affaire de Mme Maya, ne serait pas alarmant lui aussi, indiquent par ailleurs plusieurs sources.